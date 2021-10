Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ravichak, Ajroudi... Cette énorme révélation sur la vente du club !

Publié le 15 octobre 2021 à 21h45 par A.D.

Alors que les dirigeants de l'ASSE souhaiteraient vendre le club, Norodom Ravichak veut profiter de l'aubaine. Et malgré les récentes rumeurs, le prince cambodgien est toujours positionné sur ce dossier XXL. Une chance pour les Verts car le prince cambodgien disposerait de moyens colossaux.

Pour que l'ASSE entre dans une toute nouvelle ère, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaiteraient vendre. Une information qui n'aurait pas échappée à Norodom Ravichak. En effet, le prince cambodgien voit d'un bon oeil l'idée de racheter l'ASSE. Et malgré les récentes rumeurs, Norodom Ravichak ne compte pas abandonner ce dossier à cause des mauvais résultats des Verts , comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Ce qui devrait donner le sourire à la direction de l'ASSE, puisque Norodom Ravichak détiendrait une puissance financière XXL selon Romain Molina.

«C’est un genre de Ajroudi cambodgien»