Mercato - ASSE : Ravichak, Markarian... Pour la vente du club, tout est relancé !

Publié le 17 octobre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Attendue depuis de nombreux mois, la vente de l'ASSE tarde à se concrétiser et plusieurs candidats semblent déjà écarter, mais pas Norodom Ravichak, qui semble aujourd'hui le mieux placé. Bien que Bernard Caïazzo continue de prospecter.

Ce n'est un secret pour personne, l'AS Saint-Etienne est en vente. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont mis le club en vente en avril dernier, et ce dernier affichait même la volonté d'accélérer : « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club . » Toutefois, il semble aujourd'hui peu probable de voir le club du Forez être vendu avant la trêve hivernale comme le souhaitait Roland Romeyer. Et pourtant, plusieurs candidats ont eu accès à la data room, étape cruciale du processus de vente. C'est notamment le cas de Norodom Ravichak. En effet, bien que L'Equipe ait annoncé que le Prince du Cambodge s'était retiré des négociations, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu'il est en réalité toujours dans le coup et bien décidé à mener à bien son projet.

Le Prince du Cambodge est toujours là... c'est plus compliqué pour Markarian