Mercato - ASSE : Pierre Ménès douche les espoirs de Romeyer pour la vente du club !

Publié le 14 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Roland Romeyer a récemment affiché sa volonté de voir l'ASSE vendue avant la fin de l'année, Pierre Ménès n'y croit pas du tout.

« À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club ». Il y a quelques jours, Roland Romeyer affichait sa volonté de voir l'ASSE être vendue d'ici la fin de l'année. Mais Pierre Ménès a dû mal à croire que le club du Forez sera cédé avant la trêve hivernale.

L'ASSE vendue avant la trêve ? Pierre Ménès n'y croit pas