Mercato - PSG : Les confidences d'Abdou Diallo sur son arrivée dans le projet QSI !

Publié le 14 octobre 2021 à 0h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, Abdou Diallo a accepté de revenir sur son arrivée à Paris et a évoqué sa fierté de porter ce maillot.

Formé à l’AS Monaco, Abdou Diallo prenait la décision de rejoindre la Bundesliga en 2017, à seulement 21 ans. Le défenseur central restera un an à Mayence avant de prendre la direction du Borussia Dortmund. Performant en Allemagne, l’international sénégalais prenait, ensuite, la décision de signer avec le PSG, malgré la concurrence à son poste. Aujourd’hui intégré au vestiaire parisien et sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, Abdou Diallo est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à retourner en France en 2019.

« Je l’avais quittée par la toute petite, je reviens par la très grande »