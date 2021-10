Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo avait fait une énorme annonce à Benzema !

Publié le 13 octobre 2021 à 23h30 par A.M.

Ancien dirigeant du Real Madrid, Jorge Valdano révèle l'influence de Cristiano Ronaldo sur l'intégration et sur la progression de Karim Benzema.

En 2009, le Real Madrid réalise un mercato impressionnant en attirant notamment Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Et si le Portugais n'a pas perdu de temps pour s'intégrer au sein du club merengue, concernant l'ancien Lyonnais, c'est un peu plus compliqué. Cependant, l'international français va rapidement redresser la barre au point de former un redoutable duo avec Cristiano Ronaldo. Et depuis le départ du quintuple Ballon d'Or, Karim Benzema est même devenu le véritable patron du Real Madrid. Jorge Valdano révèle d'ailleurs la façon dont l'actuel joueur de Manchester United a influencé la carrière du numéro 9 madrilène.

L'énorme conseil de Ronaldo à Benzema