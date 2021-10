Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une destination se précise pour cet indésirable d'Ancelotti !

Publié le 14 octobre 2021 à 0h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur de la Juventus, Dani Ceballos demeure la priorité du Bétis, qui pourrait tenter de le recruter lors du prochain mercato hivernal.

Prêté la saison dernière à Arsenal, Dani Ceballos, actuellement blessé, est l’un des éléments annoncés sur le départ lors du prochain mercato hivernal. Selon les informations de Calciomercato.com , le joueur espagnol pourrait être échangé contre Adrien Rabiot (Juventus). Mais l’option la plus probable resterait un départ vers son club formateur, le Bétis, même si Antonio Cordon a nié tout accord avec le Real Madrid. « Si le Bétis a un accord avec Ceballos pour le mois de janvier ? Non. S’il y a des avancées avec le Real Madrid ? Non. Tout ce que j'ai dit, c'est que tôt ou tard, les chemins se croiseront à nouveau. Il y a un club que le joueur aime, et un joueur que le club aime » a déclaré le directeur général du Bétis.

Le Bétis, option numéro un pour Ceballos