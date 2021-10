Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme sortie sur l'avenir de cet indésirable d'Ancelotti !

Publié le 13 octobre 2021 à 1h00 par D.M.

Alors que certains médias espagnols avaient annoncé le possible départ de Dani Ceballos au Bétis en janvier, le directeur général du club sévillan a fait le point sur ce dossier.

Prêté la saison dernière à Arsenal, Dani Ceballos a fait son retour au Real Madrid durant l’été. En raison d’une blessure à la cheville, le joueur espagnol n’est toujours pas apparu dans le groupe de Carlo Ancelotti cette saison. Mais à en croire la presse ibérique, il pourrait ne pas s’éterniser dans la capitale. Formé au Bétis, Ceballos ne rentrerait pas dans les plans de son entraîneur et pourrait bien faire son retour au sein de son club formateur, même si aucun accord n'a encore été trouvé.

Le Bétis fait le point sur le dossier Ceballos