Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard de retour à Chelsea ? La réponse !

Publié le 12 octobre 2021 à 21h30 par T.M.

Ces dernières heures, des rumeurs faisaient état d’un possible retour d’Eden Hazard du côté de Chelsea. A ce sujet, Fabrizio Romano a mis les choses au point.

En 2019, le Real Madrid n’a pas hésité à sortir le chéquier et dépenser plus de 100M€ pour recruter Eden Hazard. Alors à Chelsea, le Belge était censé venir faire oublier Cristiano Ronaldo. Une mission très loin d’être remplie aujourd’hui. En effet, le bilan d’Eden Hazard est plus que décevant, lui qui a notamment été miné par de nombreuses blessures depuis son arrivée au sein de la Casa Blanca. Et le vase pourrait bien avoir déborder pour Florentino Pérez, qui, selon certains, pourrait chercher à se séparer de l’ailier de 30 ans.

Retour à la case départ ?