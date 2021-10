Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les manœuvres de Pérez pour boucler un gros départ...

Publié le 12 octobre 2021 à 21h50 par La rédaction

En Espagne, on affirme que le Real Madrid est ouvert à un transfert de Gareth Bale à Newcastle cet hiver. Analyse.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif catalan Sport affirme que le Real Madrid serait très intéressé par les approches de Newcastle au sujet de Gareth Bale, dont le contrat se termine en juin prochain. Le Real pourrait en effet économiser le salaire du Gallois sur six mois et encaisser un petit transfert au passage.

Le Real probablement à l’origine de l’intérêt de Newcastle…