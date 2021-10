Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation fracassante sur l’avenir de Gareth Bale !

Publié le 11 octobre 2021 à 13h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le Real Madrid et alors qu’il est annoncé sur les tablettes de Newcastle, Gareth Bale pourrait être poussé vers la sortie par sa direction en cas d’offre des Magpies en janvier.

Gareth Bale (32 ans) et le Real Madrid, c’est bientôt la fin ! Le contrat de l’ailier gallois arrivera à expiration en juin prochain, et son nom circule déjà avec insistance du côté de Newcastle depuis l’officialisation du rachat des Magpies par un fonds d’investissement saoudien. Et en dépit des récentes révélations de la presse espagnole indiquant que Bale n’était pas intéressé par un départ du côté de Newcastle, le Real Madrid en aurait décidé autrement…

Bale poussé vers la sortie par le Real ?