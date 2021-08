Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort d’Abdou Diallo sur sa situation…

Publié le 18 août 2021 à 23h10 par Th.B.

Pourtant annoncé comme potentiel partant depuis le début du mercato estival, le PSG souhaitant dégraisser son effectif, Abdou Diallo ne semble pas prêt à plier bagage comme il l’a fait savoir.

D’ici la fin du mercato estival, Leonardo travaillerait en coulisse afin d’acter le départ de certains joueurs de l’effectif de Mauricio Pochettino. Le plan du directeur sportif du PSG serait d’alléger le groupe du club de la capitale bien que les options à disposition du PSG au niveau des départs ne soient pas légion comme Téléfoot l’a fait savoir ce mercredi par le biais de son journaliste Julien Maynard. Néanmoins, certains éléments de l’effectif du PSG en les personnes de Thilo Kehrer, d’Idrissa Gueye, de Rafinha ou encore d’Abdou Diallo pourraient toujours être poussés vers la sortie comme The Athletic le soulignait dernièrement. Cependant, Diallo semble bien déterminé à poursuivre son aventure parisienne initiée en 2019.

« Je suis épanoui, je suis heureux »