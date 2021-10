Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, Chine... La tendance se confirme pour le Prince du Cambodge !

Publié le 17 octobre 2021 à 10h00 par A.M.

Annoncé en retrait ces derniers jours, Norodom Ravichak est pourtant plus que jamais en course pour le rachat de l'ASSE, comme révélé par le10sport.com.

Les rumeurs autour de la vente de l'ASSE se multiplient. Et pour cause, Roland Romeyer avait récemment annoncé vouloir trouver un acquéreur avant la fin de l'année. Par conséquent, le temps presse. Et L'Equipe a d'ailleurs jeté un gros froid sur ce dossier, en révélant que Norodom Ravichak n'était plus intéressé par le rachat de l'ASSE. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la situation est en réalité bien différente puisque le Prince du Cambodge est toujours dans le coup et son intention est bel et bien d'aller au bout de son projet.

Le Prince du Cambodge est toujours là