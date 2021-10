Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli justifie l’une de ses grosses recrues de l’été !

Publié le 18 octobre 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Attiré par l’OM durant le mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Pau Lopez a une nouvelle fois rendu une belle copie dimanche soir contre Lorient. Et Jorge Sampaoli a justifié le recrutement de son nouveau gardien…

Désireux depuis un moment de faire venir un nouveau gardien à l’OM pour apporter de la concurrence à Steve Mandanda, Jorge Sampaoli a trouvé son bonheur durant le mercato estival avec Pau Lopez. Le portier espagnol, arrivé en provenance de l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 12M€, a d’ailleurs réussi à s’imposer en tant que titulaire ces dernières semaines en reléguant Mandanda au second plan. Et après la victoire de l’OM contre Lorient dimanche soir (4-1), Sampaoli est revenu sur le recrutement de Lopez…

« C’est pour ça qu’on l’a recruté »