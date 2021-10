Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Ramos... Pochettino reçoit deux terribles nouvelles...

Publié le 18 octobre 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que le PSG reçoit Leipzig mardi en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino devra faire sans Neymar et Sergio Ramos.

Après sa victoire contre Manchester City (2-0), le PSG devra enchaîner mardi contre le RB Leipzig et confirmer sa belle prestation face aux Citizens . Mais pour cela, Mauricio Pochettino sera privé de plusieurs joueurs importants. Angel Di Maria purgera ainsi son troisième et dernier match de suspension tandis que Juan Bernat n'est pas inscrit en Ligue des Champions. Et ce n'est pas tout puisque le PSG, par le biais de son traditionnel point médical, a annoncé l'absence de Neymar et donné des nouvelles de Sergio Ramos.

Neymar absent contre Leipzig, Ramos toujours continue son travail