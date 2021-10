Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Neymar réagit à sa sortie fracassante !

Publié le 18 octobre 2021 à 12h45 par La rédaction

Après sa sortie fracassante pour DAZN sur son avenir en sélection, Neymar a créé une réelle agitation autour de lui. L'entourage du joueur a donc tenu à apporter des précisions sur les propos de la star parisienne.

Il y a quelques jours, Neymar créait la polémique après la diffusion d’une partie de son entretien pour DAZN pour leur documentaire Neymar Jr and the Line of Kings . En effet, le joueur du PSG expliquait que la Coupe du monde 2022 sera peut-être sa « dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’ai encore assez de force mentale pour continuer à jouer au football. » Des propos qui ont formé une réelle agitation autour de la star parisienne. Les proches de Neymar auraient donc tenu à apporter quelques précisions.

Des propos sortis de leur contexte selon l’entourage de Neymar