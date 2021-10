Foot - PSG

PSG - Malaise : Une inquiétude après la sortie fracassante de Neymar ? La réponse !

Publié le 18 octobre 2021 à 5h00 par A.M.

Alors que la sortie de Neymar n'a pas manqué de faire parler, Christophe Jallet ne se montre pourtant pas particulièrement inquiet.

« Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire. J’espère y arriver ». Par ces mots lancés lors d'un entretien à DAZN , Neymar a défrayé la chronique et suscité l'inquiétude des supporters du PSG mais Christophe Jallet se montre rassurant.

«Il n’a pas dit le PSG, il ne faut pas non plus tout confondre»