Mercato - PSG : Kylian Mbappé prend une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 19 octobre 2021 à 8h15 par B.C. mis à jour le 19 octobre 2021 à 8h22

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé se rapproche d’un départ du PSG, et le Real Madrid apparaît comme le grand favori pour l’accueillir. De son côté, l’international français aurait décidé de rester discret jusqu’à la fin de la saison.

Jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé risque de faire grandement parler de lui. Et pour cause, le bail de l’international français prendra fin le 30 juin 2022, incitant le PSG à s’activer afin de prolonger son bail tandis que le Real Madrid est plus que jamais à l’affût pour mettre la main sur lui. Dans ce dossier, Florentino Pérez semble en position de force, puisque Kylian Mbappé a récemment confirmé à la presse sa volonté de quitter le PSG lors du dernier mercato estival afin de rejoindre le Real Madrid. Une prise de parole qui a grandement fait parler et qui devrait être la dernière de Kylian Mbappé si l’on en croit les informations venues d’Espagne.

Mbappé veut se montrer discret jusqu’à son départ