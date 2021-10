Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour la succession de Mbappé !

Publié le 19 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Le futur de Kylian Mbappé au PSG étant toujours aussi incertain, João Felix serait courtisé par le club de la capitale pour le remplacer. Mais l’attaquant de l’Atlético de Madrid a d’autres projets…

Une question revient en boucle depuis maintenant quelque temps, le futur de Kylian Mbappé étant bien parti pour s’écrire loin du PSG avec la fin de son contrat en juin prochain : qui viendra assurer sa succession aux côtés de Neymar et Lionel Messi sur le front de l’attaque ? La piste menant à João Felix a récemment été évoquée pour le PSG, mais l’attaquant portugais de l’Atlético de Madrid a coupé court aux rumeurs.

Felix se voit rester à l’Atlético