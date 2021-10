Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Caleta-Car totalement relancé par Sampaoli ?

Publié le 19 octobre 2021 à 7h30 par G.d.S.S.

Passé tout proche de la sortie à l’OM ces derniers mois, Duje Caleta-Car a rendu une prestation XXL dimanche soir face à Lorient. Et Jorge Sampaoli semble vouloir compter à l’avenir sur le défenseur croate…

En janvier dernier, Duje Caleta-Car était passé tout proche d’un départ pour Liverpool et avait même attendu à l’aéroport le feu vert de la part de la direction de l’OM. En vain. L’histoire s’est répétée durant le mercato estival puisque malgré des intérêts venus de Premier League et du FC Valence, le défenseur central croate est resté au sein du club phocéen. Et alors qu’il semblait promis à un départ, Caleta-Car pourrait finalement s’inscrire sur la durée dans les plans de Jorge Sampaoli à l’OM.

« Il devra continuer à grandir avec l’équipe »