Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La sortie fracassante de Pierre Ménès sur la vente de l'ASSE !

Publié le 19 octobre 2021 à 7h00 par D.M.

Pierre Ménès s'est prononcé sur le début de saison compliqué de l'ASSE et a donné son avis sur la vente du club. Selon lui, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'ont pas l'intention de passer la main.

Des changements sont attendus prochainement à l’ASSE. Selon RMC Sport , Claude Puel devrait être démis de ses fonctions et quitter le club du Forez dans les prochaines heures. Une décision qui fait suite à la prestation désastreuse de l’équipe face au RC de Strasbourg ce dimanche (défaite 5-1). Pierre Ménès s’est prononcé sur la première partie de saison réalisée par les Verts et n’a pas caché son inquiétude. Par ailleurs, il s’est aussi prononcé sur la vente du club. Et selon lui, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont pas l’intention de se séparer de l’ASSE, malgré leurs récentes déclarations publiques.

« Je suis persuadé que Romeyer et Caïazzo ne veulent pas vendre le club »