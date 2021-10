Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cadre du projet QSI interpelle Leonardo pour son avenir !

Publié le 19 octobre 2021 à 5h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, Presnel Kimpembe ne cache pas qu'il se verrait faire toute sa carrière avec son club formateur.

Alors que le PSG est régulièrement critiqué pour son incapacité à s'appuyer sur son centre de formation, Presnel Kimpembe est le parfait contre-exemple. Formé au PSG, le défenseur français y a fait ses débuts en 2015 avant de s'y imposer comme un titulaire, au point d'en faire de même en équipe de France. Et alors que son contrat court jusqu'en 2024, Presnel Kimpembe n'exclut pas l'hypothèse de rester au PSG jusqu'à la fin de sa carrière.

«Si le club me donne l’opportunité et que je suis aussi performant pour le club, pourquoi pas, oui»