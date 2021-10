Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se gâte pour Doha dans le dossier Haaland…

Publié le 19 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG songe à Erling Braut Haaland pour la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a confié en août, l’attaquant du Borussia Dortmund pourrait se laisser séduire par le championnat anglais.

Le mercato hivernal n’est plus qu’à une poignée de semaines désormais, et la tendance concernant l’avenir de Kylian Mbappé n’est toujours pas claire. Prolongera, prolongera pas… Le doute est permis bien que le principal intéressé ait récemment confié avoir voulu partir à la dernière intersaison afin de permettre au PSG de financer sa succession notamment. Le directeur sportif Leonardo s’est montré direct au Festival dello Sport dernièrement en assurant ne pas imaginer un avenir sans Mbappé. Cependant, la question de sa succession se poserait tout de même. Et en interne, la piste Erling Braut Haaland est privilégiée comme le10sport.com vous l’a confié en août dernier.

Avantage Premier League pour Haaland ?