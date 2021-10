Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Pochettino sur l’intégration de Messi !

Publié le 19 octobre 2021 à 4h30 par A.M.

Invité à commenter les débuts de Lionel Messi au PSG, Mauricio Pochettino assure que l'international argentin est très heureux à Paris.

En l'absence de Neymar et Angel Di Maria, Lionel Messi sera encore plus attendu contre le RB Leipzig en Ligue des Champions mardi soir. Auteur de son seul but avec le PSG contre Manchester City (2-0), l'Argentin devra rééditer sa performance. Cependant, l'ancien numéro 10 du FC Barcelone doit encore s'adapter à Paris. Mais Mauricio Pochettino assure que Lionel Messi est très heureux d'évoluer au PSG.

«Messi est très heureux d’être à Paris»