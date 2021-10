Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Klopp veut ruiner le projet colossal de Pérez !

Publié le 19 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat à Liverpool, Michael Edwards, directeur sportif des Reds, pourrait quitter le club et rejoindre le Real Madrid. Ce qui semble agacer Jürgen Klopp.

L'été prochain, le Real Madrid souhaite réaliser un énorme mercato afin de relancer un projet galactique dont Kylian Mbappé sera le leader. Et pour y parvenir, Florentino Pérez veut s'attacher les services d'un directeur sportif. Dans cette optique, The Sun a révélé que le club merengue s'intéressait à Michael Edwards dont le contrat à Liverpool prend fin en juin prochain, mais Jürgen Klopp espère bien qu'il ne partira pas.

Klopp s'agace pour Edwards