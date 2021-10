Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Salah... Leonardo a déjà tout prévu pour l'après-Mbappé !

Publié le 18 octobre 2021 à 18h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo compte se jeter en priorité sur Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Et en cas d'échec avec le buteur du Borussia Dortmund, le directeur sportif du PSG compterait se tourner vers Mohamed Salah.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait partir librement et gratuitement à l'été 2022. D'autant qu'il refuse actuellement de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid. Conscient de la situation, Leonardo pense déjà à l'après-Mbappé, même s'il n'a pas abandonné l'idée de prolonger son numéro 7. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le plan A du PSG est de renouveler le contrat de Kylian Mbappé. Mais si ce plan venait à échouer, Leonardo compte se jeter sur Erling Haaland en priorité pour remplacer le crack français. Et dans le cas où le Norvégien snobait le PSG, le directeur sportif parisien aurait déjà une solution de secours.

Mohamed Salah, l'alternative à Haaland pour l'après-Mbappé ?