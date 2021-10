Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le clan Ramirez lâche ses révélations sur son arrivée !

19 octobre 2021

Antonela Lima, la femme d'Ignacio Ramirez, n'a pas manqué de révéler les coulisses son arrivée à Saint-Etienne.

Très discrète cet été, l'ASSE a du attendre les dernières secondes du mercato afin de boucler sa seule et unique recrue. C'est ainsi qu'Ignacio Ramirez a débarqué sous la forme d'un prêt en provenance de Liverpool FC Montevideo en toute fin de mercato. Antonela Lima, la femme de l'attaquant uruguayen reconnaît que ce fut une surprise.

La femme de Ramirez surprise pas son arrivée à l'ASSE