Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette énorme révélation sur la recrue estivale de Puel !

Publié le 18 octobre 2021 à 20h10 par A.M.

Seule recrue estivale de l'ASSE, Ignacio Ramirez est arrivé en toute fin de mercato. Une surprise pour tout le monde, même pour Antonela Lima la femme de l'attaquant uruguayen.

Cet été, l'AS Saint-Etienne a vécu un mercato très calme. A tel point qu'il a fallu attendre les dernières secondes du marché pour voir débarquer la première et unique du club du Forez, à savoir Ignacio Ramirez. L'attaquant uruguayen a débarqué sous la forme d'un prêt en provenance de Liverpool FC Montevideo. Une opération bouclée très rapidement en toute fin de mercato ce qui n'a pas manqué de surprendre Antonela Lima, la femme d'Ignacio Ramirez.

Le clan Ramirez affiche sa surprise