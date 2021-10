Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La clan Ramirez interpelle clairement Claude Puel !

Publié le 18 octobre 2021 à 21h10 par A.M.

Arrivé cet été à l'ASSE Ignacio Ramirez peine à s'intégrer et a connu des débuts difficiles, mais Antonela Lima, sa femme, espère que Claude Puel lui redonnera prochainement sa chance.

En quête d'un attaquant depuis plusieurs mois, Claude Puel a finalement obtenu le prêt d'Ignacio Ramirez dans les dernières heures du mercato. L'attaquant uruguayen a débarqué en provenance de Liverpool FC Montevideo, mais peine pour le moment à donner satisfaction. En difficulté lors des trois matches qu'il a disputés, Ignacio Ramirez n'est pas entré en jeu contre l'OL et n'était pas dans le groupe face à Strasbourg. Sa femme, Antonela Lima espère donc qu'il aura prochainement plus de temps de jeu.

«Il attend avec impatience une autre occasion»