Mercato - ASSE : Claude Puel a un improbable atout pour son avenir !

Publié le 18 octobre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Malgré la défaite contre Strasbourg (1-5), Claude Puel bénéficie d'un sursis pour son avenir et devrait toujours être sur le banc de l'ASSE contre Angers vendredi. Et pour cause, les finances des Verts ne permettent pas d'envisager un licenciement pour le moment.

Le nul arraché contre l'OL dans le derby (1-1) aurait pu donner un nouvel élan à l'ASSE et enfin lancer la saison des Verts. Mais le club du Forez n'a pas perdu de temps pour retomber dans ses travers. En effet, dimanche à Strasbourg, l'ASSE s'est effondrée en s'inclinant très lourdement contre les hommes de Julien Stéphan (1-5). Une situation qui place Claude Puel en grand danger pour son avenir. « Il nous faut un déclic, il faut marquer ce premier but, avoir le caractère nécessaire pour bien démarrer avoir comme en première mi-temps le dessus sur l'adversaire mais capitaliser, être efficace pour nous donner encore plus de confiance », confiait le manager de l'ASSE au micro de Prime Vidéo . Malgré tout, Claude Puel va bénéficier d'un court sursis qui lui permettra d'être toujours sur le banc des Verts au moins jusqu'à vendredi contre Angers.

Les finances du club sauvent Puel pour son avenir