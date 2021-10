Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé va aller au bout de son idée !

Publié le 19 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que le président Joan Laporta se soit récemment livré sur la question en assurant que la volonté première d’Ousmane Démbélé était de rester, l’ailier du FC Barcelone n’aurait toujours pas donné de réponse claire à ses dirigeants pour prolonger ou non, son contrat courant jusqu’en juin 2022.

Proche de quitter le FC Barcelone pour Manchester United à l’été 2020 avant que cette opération en tombe à l’eau, Ousmane Dembélé a retrouvé de sa superbe la saison passée en disputant un bon nombre du matchs du Barça et le tout, en n’étant pas régulièrement blessé comme cela a été le cas depuis son arrivée au club culé à l’été 2017. De quoi pousser Joan Laporta et la nouvelle administration du président du FC Barcelone de tenter de prolonger son contrat qui ne court que jusqu’en juin 2022. Cependant, son agent et le champion du monde joueraient la montre.

Le clan Dembélé resterait toujours muet