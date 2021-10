Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris s’embarque dans une guerre totale pour un international français !

Publié le 19 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que les plus grands clubs européens semblaient déjà en pincer pour Aurélien Tchouaméni, le PSG devrait également se frotter à Liverpool dans les prochaines semaine dans cette opération qui s’annonce XXL.

En pleine bourre depuis le début de la saison avec l’AS Monaco, ce qui lui a valu ses premières sélections en Équipe de France, Aurélien Tchouaméni (21 ans) a également vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Que ce soit du côté du Real Madrid, de Manchester United, de la Juventus ou encore du PSG, tous les dirigeants en pinceraient pour le milieu de terrain de l’AS Monaco bien que son contrat avec le club monégasque court jusqu’en juin 2024. Et un énième cador européen s’inviterait à la fête pour Aurélien Tchouaméni.

Liverpool, dernier club en lice dans la course à la signature de Tchouaméni