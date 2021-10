Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jürgen Klopp s'invite à la fête dans ce dossier à 60M€ de Leonardo !

Publié le 19 octobre 2021 à 1h15 par D.M.

Performant sous le maillot de l'AS Monaco et de l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni attise les convoitises. Le PSG, le Real Madrid ou encore Liverpool auraient coché son nom.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG pourrait bien trouver son bonheur en Ligue 1. Selon les informations d’ ESPN , les dirigeants parisiens suivraient la situation d’Aurélien Tchouaméni, élu meilleur espoir du championnat la saison dernière et qui confirme son énorme potentiel cette année sous les couleurs de l’AS Monaco, mais aussi de l’équipe de France. Des performances qui ont également impressionnés les responsables du Real Madrid, de la Juventus, Chelsea, Manchester United et Manchester City.

Liverpool s'immisce dans le dossier Tchouaméni