Mercato - Real Madrid : Casemiro, Kroos, Modric… Ancelotti envoie un message fort !

Publié le 18 octobre 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric ne sont plus tout jeunes, Carlo Ancelotti estime néanmoins qu’ils ont encore leur mot à dire au Real Madrid.

Depuis maintenant plusieurs années, le Real Madrid a la chance de pouvoir compter sur un trio au milieu composé de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Celui-ci lui a permis de décrocher de grands succès, notamment ses trois sacres consécutifs en Ligue des champions. Et bien que les trois hommes ne soient désormais plus tout jeunes, Carlo Ancelotti conserve toute confiance en eux au milieu de la jeunesse, comme il l’a expliqué ce lundi en conférence de presse.

« Ce sont des joueurs qui sont toujours en compétition »