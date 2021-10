Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Prolongation imminente pour un crack de Guardiola !

Publié le 18 octobre 2021 à 22h40 par La rédaction

Alors que des négociations ont lieu depuis quelques semaines dans l’optique d’une prolongation, Phil Foden devrait bientôt parapher un nouveau bail.

Depuis maintenant plusieurs semaines, Phil Foden et Manchester City sont annoncés comme étant en négociations dans l’optique d’une prolongation de contrat. Ce dossier serait d’ailleurs particulièrement suivi par Pep Guardiola, grand admirateur de son joueur. Et si l’on en croit les informations dévoilées par Fabrizio Romano ce lundi, le dénouement du dossier devrait bientôt intervenir. En effet, le journaliste italien explique sur son compte Twitter que Manchester City est sur le point de trouver un accord verbal avec Phil Foden pour un nouveau contrat jusqu’en juin 2027, accompagné d’une hausse de son salaire. Ainsi, il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que Phil Foden signe son nouveau contrat. À suivre…