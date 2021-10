Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un tarif colossal est fixé pour Raheem Sterling !

Publié le 18 octobre 2021 à 18h10 par D.M.

Manchester City serait prêt à libérer Raheem Sterling, en grande difficulté en Premier League, dans les prochains mois notamment en cas d'offre satisfaisante.

En grande difficulté à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, Raheem Sterling ne ferme pas la porte à un départ notamment afin de découvrir un nouveau championnat : « En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour j'aimerais jouer à l'étranger et relever ce défi... Je devrais en fait apprendre quelques langues différentes. J'aime bien l'accent français et espagnol ». Et cela tombe bien puisque le FC Barcelone serait prêt à l’accueillir lors du prochain mercato hivernal notamment en cas d’échec avec Dani Olmo (RB Leipzig), autre cible de Joan Laporta.

Sterling valorisé à 80M€