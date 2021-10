Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Feu vert de Guardiola pour l’opération Sterling ?

Publié le 17 octobre 2021 à 0h30 par Th.B.

Alors que la tendance n’était clairement pas à un transfert dans les bureaux de Manchester City, les Skyblues seraient désormais enclins à l’idée de vendre Raheem Sterling selon Duncan Castles. Le FC Barcelone a donc le feu vert…

Le FC Barcelone serait sur les rangs et prêt à dégainer afin d’accueillir Raheem Sterling lors des prochaines sessions de transfert. En effet, malgré son bel Euro avec les Three Lions, l’attaquant de Manchester City ne dispose pas d’un statut à la hauteur de celui qu’il avait cet été en Angleterre. Depuis le début de saison, Sterling doit se contenter de titularisations occasionnelles chez les Skyblues et d’entrées en jeu. Une situation qui ne lui conviendrait pas alors qu’il a ouvertement fait savoir cette semaine qu’il était prêt à quitter l’Angleterre à terre afin de se lancer un nouveau challenge ailleurs à l’étranger. De quoi faire les affaires du FC Barcelone qui resterait en embuscade dans cette opération.

City prêt à s’incliner et à vendre Sterling ?