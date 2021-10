Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça part dans tous les sens dans le feuilleton Raheem Sterling !

Publié le 16 octobre 2021 à 17h30 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone, Raheem Sterling a laissé entendre qu’il pourrait quitter Manchester City pour se lancer un nouveau chalenge à l’étranger. Cependant, une concurrence venue d’Angleterre pourrait mettre en péril les plans du Barça pour l’attaquant de Manchester City.

À l’occasion du Financial Times Business of Sport US , Raheem Sterling a été interrogé sur sa situation et si il y avait une possibilité existante que le joueur des Three Lions qui n’a jusqu’ici connu que l’élite du football anglais puisse aller voir ailleurs. « S'il y avait l'option d'aller ailleurs pour avoir plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela... En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour peut-être j'aimerais jouer à l'étranger et voir comment je relèverais ce défi ». Un message fort qui n’a pas manqué de surprendre son entraîneur Pep Guardiola qui était de passage en conférence de presse dans la journée de vendredi et qui a pour sa part répondu à son attaquant avec la déclaration suivante. « Ce que je veux de Raheem et de tout le monde, c'est qu'ils soient satisfaits d'être ici et ravis d'être dans ce club. Si ce n'est pas le cas, il doit prendre la meilleure décision pour sa famille, pour tous les gens qui les aiment. Ils doivent être heureux ». Ainsi, la porte ne semblerait pas être totalement fermée du côté de Manchester City au sujet d’un départ de Raheem Sterling alors que le FC Barcelone songerait à une offensive cet hiver via un prêt de six mois avec option d’achat obligatoire étalée sur plusieurs versements selon Mundo Deportivo. D’autant plus que les désirs de Sterling ne devraient pas être pris en compte.

Sterling veut des garanties que Guardiola ne peut lui donner…

Selon les informations divulguées par ESPN ces dernières heures, Raheem Sterling ne voudrait pas se précipiter concernant la décision autour de son avenir. Tout ce que l’international anglais demanderait serait l’assurance de Pep Guardiola de bénéficier d’un statut important à l’avenir afin de s’asseoir autour d’une table avec les dirigeants mancuniens afin de discuter d’une prolongation pour son contrat courant jusqu’en juin 2023. Néanmoins, Eurosport UK assure que l’entraîneur de Manchester City ne pourrait lui faire ce plaisir pour la simple et bonne raison qu’il ne fait la sélection de son onze de départ par rapport à la forme des joueurs du moment. Une tendance qui a été confirmée par le technicien espagnol lors de son passage en conférence de presse vendredi. « Les commentaires de Raheem Sterling ? Je ne le savais pas. Je ne pensais pas que le club le savait. Raheem est notre joueur, j'espère qu'il sera un joueur incroyablement important pour nous. Je ne sais pas s'il veut jouer plus. Comme Riyad (Mahrez) ne joue pas et ne se plaint pas. Joao (Cancelo) quand il ne joue pas et ne se plaint pas. Je ne peux pas leur assurer, ils le savent, je ne peux pas assurer le nombre de minutes que chacun va jouer ». Situation qui devrait inciter Raheem Sterling à plier bagage et de ce fait, à potentiellement faire les affaires du FC Barcelone.

Sterling veut plus, un départ à l’étranger ou en Angleterre !