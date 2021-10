Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La succession de Koeman relancée par... l'Arabie Saoudite !

Publié le 18 octobre 2021 à 15h00 par A.M.

Présenté comme le favori pour la succession de Ronald Koeman, Roberto Martinez est également sur la short-list de Newcastle pour remplacer Steve Bruce.

Le FC Barcelone traverse un début de saison plus que compliqué. Déjà très mal engagé dans son groupe de Ligue des Champions, le club blaugrana est également distancé en Liga ce qui place Ronald Koeman dans une situation plus que délicate. Bien qu'il ait été conforté dans ses fonctions par Joan Laporta, le technicien néerlandais est toujours en danger surtout si la situation ne s'améliore pas. Et Roberto Martinez semble la priorité pour lui succéder.

Roberto Martinez sur la short-list de Newcastle