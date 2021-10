Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Kimpembe sur la signature de Donnarumma !

Publié le 19 octobre 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que Gianluigi Donnarumma est arrivé au PSG cet été, Presnel Kimpembe ne cache pas être déjà sous le charme de l’international italien.

Cet été, en dépit de la présence de Keylor Navas dans son effectif, le PSG a fait le choix de miser sur Gigio Donnarumma. Ainsi, le portier parti librement de l’AC Milan a paraphé un contrat de cinq ans avec le club de la capitale et a déjà eu l’occasion de réaliser de belles prestations au sein de l’écurie parisienne, comme face à Manchester City il y a trois semaines en Ligue des champions (victoire 2-0 du PSG). Et de son côté, Presnel Kimpembe ne cache pas être déjà sous le charme de Gigio Donnarumma, un joueur dont il a souligné l’adaptation rapide.

« Il a su s’adapter rapidement à l’équipe et au vestiaire"