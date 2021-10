Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les énormes aveux de Bartomeu sur le départ le burofax de Messi !

Publié le 19 octobre 2021 à 11h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG dès l’été 2020, Lionel Messi n’a pas pu quitter le FC Barcelone en raison du refus catégorique de Josep Maria Bartomeu de laisser filer le légendaire numéro 10 du Barça malgré l’épisode du burofax. L’ex-président blaugrana a livré ses raisons.

Après la déroute de Lisbonne en quart de finale du Final 8 de la Ligue des champions en août 2020 face au Bayern Munich (8-2), Lionel Messi est resté quelques jours emmuré dans un silence le plus complet avant de soumettre une demande de rupture de contrat via une clause présente dans son ancien bail au FC Barcelone et par l’intermédiaire de l’envoi du désormais célèbre burofax. Alors président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu s’est fermement opposé à la décision de la légende vivante du Barça qui a dû mettre ses envies d’ailleurs de côté et honorer son contrat qui courrait au club culé jusqu’en juin dernier. Parti au PSG cet été, Messi aurait déjà pu rejoindre Manchester City ou le PSG en août 2020, puisque les deux clubs auraient été particulièrement intéressés par son profil. Une éventualité qui ne plaisait pas du tout à Bartomeu qui a mis les choses au clair sur l’épisode du burofax.

Bartomeu reconnaît s’être «battu» pour Messi en 2020 refusant qu’il parte pour «un rival»