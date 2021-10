Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG à fond sur la nouvelle star du Barça ?

Publié le 19 octobre 2021 à 9h30 par La rédaction

Alors que son contrat se termine en juin 2022, Ansu Fati négocierait toujours avec le FC Barcelone afin de renouveler son bail. En coulisses, des géants européens, notamment en Ligue 1, tâteraient le terrain pour tenter de recruter la pépite du Barça.

Après avoir finalisé la prolongation du crack Pedri, Joan Laporta aimerait boucler le dossier d'une autre pépite du FC Barcelone. En effet, le contrat du jeune Ansu Fati, également âgé de 18 ans, expire à l'issue de la saison. Par conséquent, la direction du Barça s'activerait afin de renouveler le bail du nouveau porteur du numéro 10 blaugrana . Pour autant, certains grands clubs européens compteraient tenter le coup afin de chiper Ansu Fati au club culé...

Le PSG prêt à tenter le coup Ansu Fati ?