Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une terrible bombe sur Mbappé !

Publié le 19 octobre 2021 à 12h45 par B.C.

Alors que Leonardo a récemment annoncé qu’il espérait encore convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail avec le PSG, l’arrivée de l’international français au Real Madrid est inéluctable d’après la presse espagnole.

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé ne se laisse pas perturber par sa situation et apparaît toujours comme un élément indispensable pour le PSG, en témoigne sa prestation contre Angers ce vendredi, avec un but et une passe décisive. Pourtant, les rumeurs sont nombreuses autour de Kylian Mbappé, qui a récemment confirmé avoir voulu quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Une prolongation du champion du monde tricolore ne semble donc pas d’actualité, même si Leonardo espère malgré tout faire changer d’avis le joueur. Mais ce dernier serait bien décidé à quitter libre le PSG en juin prochain.

L’arrivée de Mbappé au Real ne fait aucun doute en Espagne