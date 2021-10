Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara, divorce… Cette incroyable bombe sur l’avenir d’Icardi !

Publié le 19 octobre 2021 à 10h15 par G.d.S.S. mis à jour le 19 octobre 2021 à 10h23

En pleine tourmente avec sa séparation avec Wanda Nara, Mauro Icardi serait en train de remettre en question son futur au PSG en menaçant son épouse de claquer la porte du Parc des Princes si elle concrétise sa demande de divorce.

Le feuilleton Mauro Icardi/Wanda Nara bat son plein depuis ce week-end ! Via un premier post diffusé sur les réseaux sociaux samedi, l’épouse et agent du buteur argentin du PSG annonçait leur séparation en apprenant qu’il l’avait trompée : « Une autre famille que tu brises pour une s*lope ». Le lendemain, soit le dimanche soir, la situation semblait s’être apaisée dans le couple puisqu’Icardi avait obtenu l’autorisation du PSG de s’envoler pour Milan où il a retrouvé Wanda Nara, affichant des photos avec son épouse sur lesquelles ils semblaient réconciliés. Mais les spéculations sont reparties de plus belle dès le lundi, lorsque cette dernière publiait sur Instagram une photo de sa main, accompagnée de la légende suivante : « Je préfère mieux ma main sans anneau ». Et le feuilleton continue…

Icardi menace de quitter le PSG en cas de divorce