Mercato - PSG : Le clan Hernandez complique la tâche de Leonardo !

Publié le 19 octobre 2021 à 16h45 par A.C.

Très performant avec l’AC Milan et l’équipe de France, Theo Hernandez intéresse toujours plus de clubs, notamment le Paris Saint-Germain.

Cet été, Leonardo a rappé un très gros coup en allant chercher Achraf Hakimi à l’Inter. Considéré comme l’un des meilleurs latéraux droits au monde, le Marocain a réalisé des débuts tonitruants au Paris Saint-Germain, avec notamment trois buts à son compteur. A gauche, une autre pointure pourrait arriver au PSG ! La presse italienne assure que Leonardo serait prêt à tout pour arracher Theo Hernandez à l’AC Milan, qui semble avoir senti la menace arriver et voudrait prolonger au plus vite son contrat.

L’agent d’Hernandez ne veut pas du tout un départ