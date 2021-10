Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une autre star sur le départ en plus de Kylian Mbappé ?

Publié le 19 octobre 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

En plus de Kylian Mbappé qui arrive en fin de contrat à l’issue de la saison avec le PSG et qui semble déjà promis au Real Madrid, le PSG pourrait également avoir à gérer le départ pour le moins inattendu de Mauro Icardi. Mais pour des raisons bien différentes…

Le secteur offensif du PSG pourrait bien connaître de sérieux bouleversements dans les mois à venir ! Le premier cas concerne bien évidemment Kylian Mbappé, déjà proche d’un transfert au Real Madrid lors du dernier mercato estival, et qui arrivera au terme de son contrat avec le club de la capitale en juin prochain. L’attaquant français ne semble pas du tout dans une optique de prolongation, et un départ libre se profile donc pour l’ancien Monégasque, lui qui rêve du Real Madrid depuis de nombreuses années. Une grosse perte pour l’attaque du PSG, mais Mbappé pourrait ne pas être le seul attaquant à envisager de plier bagage.

Icardi menacerait de quitter le PSG

La presse argentine a lâché une petite bombe ce mardi, liée à la séparation en cours entre Mauro Icardi et son épouse Wanda Nara : selon Los Angeles de la manana, l’ancien buteur de l’Inter Milan envisagerait de claquer la porte du PSG si sa femme ne revient pas sur sa décision de divorcer. Les prémices de ce feuilleton datent du weekend dernier, lorsque Wanda Nara annonçait sur les réseaux sociaux qu’Icardi l’avait trompée avec une autre femme : « Une autre famille que tu brises pour une s*lope ». L’international argentin a ensuite reçu l’autorisation du PSG de se rendre à Milan pour tenter de la reconquérir, mais Wanda Nara semble aujourd’hui bien déterminée à demander le divorce. Alors quel impact sur le PSG ? Tout simplement parce que son épouse est également son agent, et que si Icardi venait à décider de rompre son contrat avec le club de la capitale où il perçoit pas moins de 12M€ par an, elle serait également fortement impactée sur le plan financier par ce choix de carrière pour le moins brutal.

