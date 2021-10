Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il déjà oublier Erling Haaland ?

Publié le 19 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund pourrait snober le club parisien pour migrer vers la Premier League. A votre avis, Leonardo ne ferait-il pas mieux d'oublier Erling Haaland dès maintenant ?

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuse pour le moment de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Dans cette optique, Leonardo se prépare à toutes éventualités concernant son numéro 7, et notamment à un départ. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a identifié les profils d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, en ce qui concerne le buteur du Borussia Dortmund, le combat pourrait être déjà perdu d'avance pour le PSG.

L'opération Haaland déjà vouée à l'échec pour le PSG ?