Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara, départ... Mauro Icardi a déjà deux pistes XXL pour son avenir !

Publié le 19 octobre 2021 à 15h15 par B.C.

Alors que la fin de l’histoire entre Mauro Icardi et Wanda Nara fait la Une de l’actualité people, cette affaire pourrait directement impacter l’avenir de l’attaquant argentin, d’autant que deux cadors européens resteraient intéressés par ses services.

Depuis ce week-end, le feuilleton Mauro Icardi/Wanda Nara alimente l’actualité people mais aussi sportive. Femme mais également agent de l’attaquant argentin, Wanda Nara a officialisé ce samedi l’infidélité de ce dernier et la fin de leur histoire, amenant Mauro Icardi à manquer l’entraînement du PSG programmé le lendemain, avec l’autorisation du club, pour faire le déplacement jusqu’à Milan afin de tenter de recoller les morceaux. Mauro Icardi n’est visiblement pas parvenu à ses fins puisque Wanda Nara a publié lundi sur Instagram une photo de sa main avec le message suivant : « Bonjour. Je préfère mieux ma main sans anneau. » Une feuilleton dont se serait bien passé le PSG, qui accueille Leipzig ce mardi soir en Ligue des champions, mais cette affaire pourrait avoir des conséquences plus lourdes puisque selon les informations divulguées dans l’émission argentine Los Angeles de la mañana , Mauro Icardi menacerait de claquer la porte du club de la capitale si son épouse demandait le divorce, une décision qui aurait des répercussions sur la femme de 34 ans, agent de l’ancien buteur de l’Inter.

Milan et la Juventus toujours intéressés par Icardi ?