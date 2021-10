Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les retrouvailles entre Zidane et Ronaldo déjà planifiées ? La réponse !

Publié le 19 octobre 2021 à 14h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur de Manchester United, Zinedine Zidane serait encore loin de retrouver Cristiano Ronaldo.

Depuis son départ du Real Madrid en mai dernier, Zinedine Zidane se montre très discret, mais cela ne l’empêche pas de se retrouver au cœur de plusieurs rumeurs. D’après la presse espagnole, le PSG en pincerait toujours pour l’entraîneur français, tandis qu’en Angleterre, c’est la piste Newcastle qui est évoquée suite au rachat du club par le Fonds souverain d’Arabie saoudite. Ce lundi soir, l’émission El Chiringuito a de son côté annoncé que Manchester United avait approché Zinedine Zidane lors de la dernière trêve internationale, sur recommandation de Cristiano Ronaldo. Cependant, les retrouvailles entre les deux anciens du Real Madrid ne seraient pas pour tout de suite.

Solskjaer n’est pas encore menacé, mais Zidane est bien visé