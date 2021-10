Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’engage dans une bataille royale pour… Theo Hernandez !

Publié le 19 octobre 2021 à 12h15 par Th.B.

En quête d’un renfort supplémentaire au poste de latéral gauche, Leonardo songerait toujours à Theo Hernandez d’après la presse transalpine. Un bras de fer se profilerait déjà pour l’international français évoluant au Milan AC. Explications.

En raison de ses performances remarquées avec le Milan AC depuis plusieurs mois, Theo Hernandez a enfin pu rejoindre son frère Lucas Hernandez en Équipe de France puisque Didier Deschamps lui a récemment accordé sa confiance. Pierre angulaire du Final 4 de la Ligue des Nations, en atteste son but vainqueur face à la Belgique en demi-finale (3-2), le latéral gauche du Milan AC a confirmé son excellente forme. De quoi permettre au PSG de poursuivre la supervision d’Hernandez qui figurerait dans les petits papiers du club de la capitale depuis 2020. En plus de Nuno Mendes, la direction sportive du PSG emmenée par Leonardo serait prête à s’attacher les services de l’international français selon 20 Minutes.

Intérêt confirmé pour Theo Hernandez, mais le PSG se frotterait à l’élite du football anglais…