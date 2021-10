Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une approche de l’OL ? La réponse de Samuel Umtiti !

Publié le 19 octobre 2021 à 12h00 par Th.B.

Traversant une passe sportive et physique difficile au FC Barcelone, Samuel Umtiti n’a pas caché le fait d’avoir été approché par des clubs dont l’OL et Manchester United.

Fortement diminué depuis 2018 et ses problèmes au genou, dans la foulée du sacre de l’Équipe de France au Mondial en Russie, Samuel Umtiti est devenu un poids mort pour le FC Barcelone. D’une part en raison de son incapacité à retrouver son meilleur niveau et surtout à cause de sa juteuse augmentation salariale issue de sa prolongation de contrat en juin 2018 qui le lie au club culé jusqu’à l’été 2023. Durant cette longue période, Samuel Umtiti a régulièrement été annoncé sur le départ et de retour en France, lui qui a été formé à l’OL. Un retour aux sources au club rhodanien a été évoqué, à l’instar d’une signature à l’OM ou à l’OGC Nice. Umtiti a reconnu avoir été approché.

Samuel Umtiti avoue avoir reçu des offres de l’OL, de United et de «plusieurs clubs»